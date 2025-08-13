Ученые узнали, как именно стресс нарушает сон и ухудшает память

Американские нейробиологи из Пенсильванского университета раскрыли механизм, через который стресс нарушает сон и ухудшает память. Эксперименты на мышах показали, что активация специфических нейронов в гипоталамусе приводит к характерным нарушениям, а их подавление - улучшает состояние. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neuroscience (JON), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты искусственно стимулировали нейроны паравентрикулярного ядра (PVN) гипоталамуса в мозге грызунов, что приводило к сокращению времени сна и ухудшению показателей памяти.

При стрессе подавление тех же нейронных цепей частично восстанавливало память и улучшало сон.

Команда пришла к выводу, что и стресс, и искусственная активация PVN-нейронов воздействуют на латеральный гипоталамус (LH). Образовавшийся нейронный путь PVN-LH оказался критически важным в развитии стрессовых нарушений сна и памяти.

Полученные данные открывают новые возможности для разработки методов лечения стрессовых расстройств, нарушений сна и когнитивных дисфункций.