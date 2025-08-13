13 августа 2025

13 августа 2025 14:08

Назван простой способ достижения сложных целей

Исследователи из Корнеллского университета, Лондонской школы экономики и Чикагского университета проанализировали данные нескольких экспериментов. В них участвовали тысячи людей из США и Китая, которые ставили себе новогодние или личные цели - чаще всего связанные со здоровьем, карьерой или финансами.

Выяснилось, что люди чаще продолжают выполнять те задачи, которые им нравятся в процессе. Например, любители прогулок в среднем делали на 1,25 тыс. шагов в день больше, чем те, кто ходил "из чувства долга". Напротив, восприятие цели как важной, но неприятной, не помогало удержаться на пути.

Авторы отмечают, что это не значит, будто стоит выбирать только "приятные" цели. Важно делать даже сложные и полезные задачи более увлекательными - тогда шансы на успех вырастут.


Просмотров: 146

