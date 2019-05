Слушаем и знакомимся с The Weeknd - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она - неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Сегодня ваши уши ждут хиты Эйбеля Макконен Тесфайе. Уверена, это имя вам ни о чем не сказало. Потому что этот певец известен как The Weeknd. Автор и исполнитель песен из Канады эфиопского происхождения уже успел вписать свое имя, а точнее - псевдоним, в мировую историю музыкального искусства.

Сегодня он - самый высокооплачиваемый артист, которому еще не исполнилось тридцати лет (осталось меньше года). Его музыкальные клипы набирают миллиарды просмотров, а каждый концерт - обязательный аншлаг.

Его песни любят во всем мире, и не удивительно, что молодежь Азербайджана также подпала под чары мелодий его хитов.

Эйбел родился в семье прибывших в Канаду эфиопских мигрантов в 1980-х. Когда он был подростком, его мать работала на нескольких работах для обеспечения семьи, в то же время посещая и вечернюю школу. Позже его отец покинул семью, что вынудило взять заботу об Эйбеле его бабушке по материнской линии, пока он был молод.

Слишком рано он попал в плохую компанию и совсем не учился.

Певец бросил школу в 17 лет, и тогда же принял имя The Weeknd после того, как он и его друг "ушли [из школы] в один прекрасный уик-энд и не вернулись домой". Написание было изменено, чтобы избежать разбирательств по торговой марке с канадской группой The Weekend.

Юноша не мог целыми днями тусоваться с друзьями, которые также были музыкантами. Он долго работал в обычном бутике одежды и продолжал создавать первые тексты. На одной из вечеринок он познакомился с молодым продюсером Джереми Роузом и стал работать над совместным проектом.

Музыкальный стиль новых песен был уникален - это ритм-энд-блюз с электронными сэмплами и удивительным исполнением певца.

Совместный проект просуществовал недолго, трения между Роузом и Тесафе стали причиной разрыва рабочих отношений. Тогда он решил развиваться самостоятельно и выложил собственные песни в YouTube под творческим именем The Weeknd.

Молодого парня заметил рэпер Drake, который бесплатно арендовал ему собственную студию звукозаписи.

На протяжении 2011 года он выпустил три микстейпа по 9 песен в каждом: House of Balloons, Thursday и Echoes of Silence, которые были одобрены критиками. Год спустя он выпустил сборник Trilogy: тридцать треков, состоящих из ремастированных версий микстейпового материала и трех дополнительных песен. Альбом был выпущен на Republic Records и его собственном лейбле XO.

В 2013 году певец выпустил дебютный студийный альбом Kiss Land, в поддержку которого были выпущены синглы "Kiss Land" и "Live For". Его второй альбом получил название Beauty Behind the Madness и стал его первым альбомом, получившим первое место в чарте Billboard 200, включая вошедший в топ-5 сингл "Earned It" и попавшие на первое место синглы "The Hills" и "Can't Feel My Face". Песни одновременно удерживали первые три места в чарте Billboard Hot R&B Songsruen, сделав его первым артистом в истории, добившимся этого.

На сегодняшний день The Weeknd является одним из наиболее кассовых исполнителей в мире. Билеты на его концерты распродаются за считанные минуты. На его счету две победы и несколько номинаций в рамках самого престижного музыкального конкурса "Грэмми". Также артист мог получить "Оскар" за чарующий саундтрек к фильму "50 оттенков серого", которым мы и откроем нашу подборку.

Франгиз Агаларова

