27 мая 2025

27 мая 2025 19:50

Как выбрать платье, которое сделает тебя стройнее?

Выбор подходящего платья способен не только подчеркнуть достоинства, но и скрыть недостатки фигуры. Если хочется выглядеть стройнее, важно правильно подобрать модель, которая подчеркнёт талию, удлинит ноги и создаст гармоничный силуэт, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Вот 5 моделей платьев, которые помогут вам в этом!

Платье-футболка: комфорт и стиль

  • Платье-футболка - универсальный и простой выбор, который идеально подходит для создания стройного силуэта. Его прямой крой не подчеркивает проблемные зоны, а свободный покрой создаёт пространство между телом и тканью, что делает образ лёгким и воздушным. Оптимальная длина - до колена, что визуально удлиняет ноги. Выбирайте модели из натуральных тканей с добавлением эластана для лучшей формы и комфорта.

Платье А-силуэта: ретро-стиль для стройности

  • А-силуэт - это идеальный выбор для скрытия бедер и живота. Он был популярен в 60-е годы и вновь стал актуален в моде. Платье акцентирует внимание на плечах и декольте, плавно расширяясь книзу. Для лета 2025 подойдут модели с V-образным вырезом, который удлиняет шею. Идеальная длина - на ладонь выше колена, чтобы создать правильный баланс и показать стройные ноги.

Платье на запах: акцент на талию

  • Платье на запах - классика, которая подходит практически всем типам фигур. Его диагональные линии создают V-образный силуэт, визуально удлиняя шею и делая талию тоньше. Модели длины миди с асимметрией подола добавляют вертикаль, а разрез по бокам помогает удлинить ноги. Дополните образ минималистичными аксессуарами, чтобы ещё больше подчеркнуть стройность.

Платье с завышенной талией: скрыть недостатки

  • Платье с завышенной талией - это идеальный выбор для фигуры типа "яблоко" или "прямоугольник". Оно скрывает животик и бедра, создавая эффект стройности. Для лета 2025 выберите модели из лёгких материалов, таких как хлопковый шифон или вискоза, с драпировками или интересными вырезами в верхней части, чтобы отвлечь внимание от нижней части фигуры.

Платье с переходом цвета: эффект градиента

  • Градиентные платья - один из самых ярких трендов лета, который помогает визуально откорректировать фигуру. Если хочется скрыть бедра, выбирайте модели с темным низом и светлым верхом. Обратный вариант, с темным верхом и светлым низом, идеально подходит для коррекции области плеч и груди. Такие платья часто имеют лаконичные фасоны, что делает их ещё более элегантными и стильными.

Твоя идеальная фигура в этих платьях

Правильное платье способно не только подчеркнуть твои достоинства, но и скрыть возможные недостатки, делая фигуру визуально стройнее. В этом сезоне смело выбирай модели, которые акцентируют внимание на талии, удлиняют ноги и создают гармоничный силуэт. Присмотревшись к нашим рекомендациям, ты обязательно найдешь свой идеальный вариант, который будет не только стильным, но и комфортным!


Просмотров: 106

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

14 мая 11:43

  • 645
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 1 542
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 1 774
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 1 749
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 4 644
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 5 406
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 7 053
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 12 440
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 11 205
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 11 628
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО