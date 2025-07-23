Раскрыт главный предвестник развода

Доктор социологии, профессор Гарвардского университета и писатель Артур Брукс раскрыл главную составляющую длительных отношений и главный предвестник развода. Его цитирует Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам профессора, партнеры должны быть лучшими друзьями. "Одно из самых важных условий счастливой жизни - это партнерство с человеком, который будет последним, кого вы увидите. Цель вашего брака - не страсть, а дружба. Вы должны быть близкими друзьями, в идеале - лучшими друзьями, со своим супругом/супругой", - уверяет он.

К разводу приводит, продолжил он, чувство одиночества, которое испытывает человек, находясь в паре с другим, - чаще всего оно возникает после рождения детей. В таком случае Брукс рекомендовал предпринимать шаги для исследования общих интересов. "Вы должны интересоваться у партнера не только сменой подгузников, потому что это не будет общей темой навсегда, и вы окажетесь одиноки в отношениях", - объяснил он. Социолог подчеркнул, что одиночество - это не то же самое, что уединение, которое в разной степени нужно каждому.