23 июля 2025

23 июля 2025 15:12

Врач рассказал, почему витамин С не помогает при простуде

Вопреки распространенному мифу, витамин С не способен вылечить простуду. Более эффективно модулировать работу иммунной системы помогают витамины D и A. Об этом заявил американский иммунолог Дэниел Дэвис в интервью изданию Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, витамин С действительно важен для здоровья: он действует как мощный антиоксидант, способствует усвоению железа и участвует в выработке коллагена, необходимого для заживления тканей.

Идея о пользе витамина С при простуде стала популярной в 1960-х годах благодаря лауреату двух Нобелевских премий Лайнусу Полингу. Он утверждал, что высокие дозы витамина - до трех тысяч мг в день - укрепляют иммунитет и предотвращают развитие простуды. В 1970 году Полинг опубликовал книгу "Витамин С и простуда", в которой пропагандировал эту теорию. Однако впоследствии научное сообщество признало ее недоказанной.

Систематический обзор 2013 года, объединивший данные десятков исследований, также показал: витамин С не снижает риск заболеть простудой у большинства людей. Единственный возможный эффект - незначительное сокращение продолжительности симптомов у тех, кто регулярно принимает добавки.

По мнению доктора Дэвиса, куда большую роль в поддержании иммунитета играют витамины D и A.

Витамин D синтезируется в коже под воздействием солнечного света, а также поступает из таких продуктов, как яйца и жирная рыба. Он необходим для регуляции иммунной активности - в том числе для ее "выключения" после устранения инфекции. Нарушения этого механизма могут привести к развитию аутоиммунных заболеваний. Низкий уровень витамина D также связывают с повышенной восприимчивостью к инфекциям.

Витамин А, содержащийся в моркови, мясе и яйцах, необходим для формирования иммунных клеток и выработки слизи, которая помогает организму избавляться от микробов при респираторных инфекциях.


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