О самых модных моделях джинсов

Широкие джинсы (wide) вошли в список самых модных в 2025 году. Об этом "Газете.Ru" рассказали эксперты бренда СИН, передает Day.Az.

"Абсолютным лидером по продажам в 2025 году стали джинсы модели wide, спрос на них вырос на 43%. На втором месте оказался фасон cargo (+21%), а на третьем - loose (+15%)", - заявили аналитики.

По мнению экспертов, тренд на свободные джинсы неслучаен: с пандемией, экономическими изменениями и сменой приоритетов у зумеров и миллениалов изменилась сама функция одежды.

"Комфорт перестал быть противоположностью стиля - он стал стилем сам по себе. Образ с джинсами wide и кроссовками - это уже не "ленивый день", а продуманный образ жителя большого города", - пояснили в СИН.

Аналитики отметили, что облегающие модели джинсов skinny и slim остаются популярными в регионах, где важна аккуратность, классическая женственность и понятный силуэт.

"В 2025 году на Кавказе продажи широких джинсов снизились на 21%. Вполне возможно, что это связано с тем, что в регионе свободный крой пока воспринимается как "небрежность", - рассказали они.

Сотрудники бренда СИН заявили, что есть виды джинсов, которые всегда остаются актуальными. К таким относятся классические прямые straight с высокой посадкой, темно-синие с плотной тканью и модели с минимальной фурнитурой.