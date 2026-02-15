15 февраля 2026

15 февраля 2026 11:58

Раскрыт неочевидный секрет стройности и долголетия

Исследователь долголетия и научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер раскрыл неочевидный секрет стройности и долголетия. Его слова приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бюттнер рассказал, что, путешествуя по "голубым зонам" планеты и наблюдая за долгожителями, заметил одну общую черту: они никогда не перекусывают между приемами пищи. "Мы четко увидели следующую закономерность. У людей, доживших до 100 лет, был плотный завтрак, обед среднего размера и небольшой ужин. Затем пищеварительная система отдыхала в течение 14 часов. Также она отдыхала между приемами пищи", - отметил ученый.

Бюттнер подчеркнул, что многие современные диетологи советуют совершенно противоположенное. Они требуют добирать дозу белка, клетчатки, пить пищевые добавки. Однако наиболее эффективным принципом питания, по его мнению, является постоянство и отсутствие перекусов.


Просмотров: 117

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 2025 11:24

  • 3 326
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 2025 14:25

  • 3 194
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 649
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 678
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 847
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 517
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 5 113
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 5 280
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 714
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 6 027
Диета на гречке: из Греции — для грации!