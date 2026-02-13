Назван худший способ признания в любви

В преддверии Дня святого Валентина все больше людей прибегают к помощи нейросетей, чтобы написать романтическое сообщение, поздравление или признание в любви. Однако использование генеративного ИИ в личной переписке может иметь неожиданные психологические последствия. К такому выводу пришли исследователи, изучающие влияние цифровых технологий на поведение и эмоции людей. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые провели серию из пяти экспериментов с участием сотен добровольцев. Испытуемым предлагали представить ситуацию, в которой они используют генеративный ИИ для написания эмоционально значимых сообщений - любовных писем, поздравлений с днем рождения или писем благодарности близким людям. Во всех сценариях участники сообщали о схожем эффекте: использование ИИ вызывало у них чувство вины значительно чаще, чем самостоятельное написание текста.

"Когда человек подписывает своим именем текст, созданный алгоритмом, он фактически присваивает себе авторство чужих слов", - объяснили авторы исследования. По их словам, это создает так называемый "разрыв авторства" - несоответствие между тем, кто действительно создал сообщение, и тем, кем этот автор кажется получателю.

Исследователи отмечают, что подобные ситуации уже хорошо известны в других сферах - например, в политике или шоу-бизнесе, где публичные речи и посты в социальных сетях часто пишут профессиональные спичрайтеры. Однако в личных отношениях ожидания искренности и личного вклада оказываются значительно выше.

Интересно, что чувство вины не возникало в ситуациях, где отсутствие личного авторства было очевидным. Так, участники не испытывали дискомфорта при покупке открытки с готовым текстом.

"В этом случае отсутствует элемент обмана: всем понятно, что человек лишь выбрал открытку, а не написал послание сам", - подчеркнули ученые.

Аналогичный уровень вины, как при использовании ИИ, возникал в другом эксперименте - когда участники представляли, что попросили друга тайно написать сообщение за них. Это, по словам исследователей, указывает на ключевую роль честности, а не на специфику самой технологии.

При этом эффект ослабевал, если сообщение предназначалось не близкому человеку, а знакомому, либо если текст вообще не планировалось отправлять. Это подтверждает, что чувство вины связано прежде всего с нарушением ожиданий искренности в эмоционально значимых отношениях.

Авторы исследования подчеркивают, что генеративный ИИ не обязательно исключать из личной коммуникации полностью.

"ИИ может быть полезным инструментом для поиска идей или преодоления страха чистого листа, но важно, чтобы итоговое сообщение оставалось результатом личного участия", - отметили они.

По мнению ученых, по мере распространения таких технологий людям все чаще придется решать, где проходит граница между удобной помощью и подменой личных эмоций. В случае романтических посланий эта граница, как показывает исследование, имеет не только этическое, но и психологическое значение.