13 февраля 2026

13 февраля 2026 15:16

Врач рассказал об опасности сна на боку

Врач из США рассказал об опасности сна на боку, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач неотложной помощи доктор Джо Уиттингтон заявил, что привычка спать на боку может влиять на форму лица и способствовать появлению вертикальных морщин.

По словам специалиста, давление и трение кожи на подушку во время сна могут приводить к асимметрии лица и образованию морщин, которые трудно корректировать косметическими процедурами.

Доктор рекомендует несколько способов минимизировать воздействие сна на кожу: спать на спине, использовать шелковые наволочки и, при невозможности спать на спине, чередовать позу для сна через ночь.

Он также поделился техникой расслабления перед сном - "техника трассировки бесконечности", которая заключается в медленном обводе глазами символа бесконечности. По словам врача, это помогает активировать вестибулярную систему и способствует расслаблению.

Медик подчеркнул, что эта методика не заменяет профессиональную помощь, однако может быть полезна для снижения ночной тревожности и улучшения качества сна.


