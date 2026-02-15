15 февраля 2026

15 февраля 2026 09:23

Названы четыре приводящие к неприятному запаху тела причины

Дерматолог Симон Скарано заявил, что неприятный запах тела появляется далеко не из-за пота. В беседе с изданием Vanitatis он назвал четыре причины, по которым возникает эта проблема, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во-первых, по словам Скарано, неприятный запах может возникать из-за того, что в рационе человека есть много продуктов с высоким содержанием серы, таких как чеснок, лук и острые специи, а также животного белка или алкоголя. Чтобы избавиться от запаха, дерматолог призвал сократить их количество и добавить в ежедневное меню фрукты, овощи и зеленый чай.

Другими причинами этой проблемы врач назвал волосы на теле и синтетическую одежду. По его словам, в этом случае справиться с неприятным запахом можно, если начать удалять волосы и выбирать одежду из натуральных тканей.

Кроме того, тело может неприятно пахнуть из-за недостаточно тщательного использования полотенца. "Остаточная влага после душа, особенно в складках кожи, подмышках и между пальцами ног, создает идеальную среду для размножения грибков и бактерий", - пояснил доктор.

В заключение Скарано добавил, что люди сталкиваются с этой проблемой из-за отсутствия комплексного ухода за телом. Они уделяют много внимания подмышкам, но забывают о пахе, стопах и груди, где расположено большое количество потовых желез.


