Названы главные ошибки мужчин при выборе цветов к 14 февраля

Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Анна Котельникова рассказала "Газете.Ru", какие ошибки чаще всего совершают при выборе цветов на День святого Валентина, передает Day.Az.

Самый спорный жест - это роза в целлофане.

"Маленькая розочка на тоненьком стебле, завернутая в целлофан, сегодня редко воспринимается как удачный подарок. Такое решение скорее ассоциируется с формальностью, чем с вниманием и заботой. Впрочем, это касается не всех сортов. Французские, эквадорские или пионовидные розы хорошо смотрятся и соло. Если украсить такую розу зеленью и добавить стильную упаковку, то она может подойти для романтического подарка, но только если ваша девушка любит розы, минимализм и лаконичность. Во всех остальных случаях с форматом "одна роза" лучше не рисковать", - пояснила она.

Также стоит с осторожностью подходить к покупке монобукетов из красных роз. Если вы точно знаете, что женщина любит исключительно красные розы, то смело их дарите. Если же нет, то такая композиция может показаться банальной.

Вторая ошибка - нарушение цветового баланса.

"Я часто наблюдаю, как в погоне за яркостью мужчины пытаются наполнить букет растениями всех цветов радуги. Подобные эксперименты редко заканчиваются удачно, если только речь не идет о заранее оговоренном пожелании со стороны женщины. Синий, фиолетовый и ярко-желтый - не лучший выбор на День всех влюбленных, поскольку эти цвета несут немного другое настроение. Белый, розовый, шампань, красный и их полутона - удачные и наиболее популярные оттенки на 14 Февраля, подчеркивающие саму суть праздника", - посоветовала флорист.

В букете можно совмещать оттенки одной стороны палитры, но с разной степенью насыщенности. Например, белый и нежно-розовый отлично сочетаются с ярко-розовым или персиковым. В таком букете красные розы станут хорошим акцентом и будут смотреться намного интереснее, чем в монобукете.

"Если вы находитесь на начальном этапе отношений, лучше выбирать что-то нежно-нейтральное, а если у вас уже устоявшийся союз, то можно идти в сторону более ярких оттенков. То же самое касается возраста: женщины постарше чаще предпочитают насыщенные цвета, а совсем юным девушкам принято дарить букеты нейтральных оттенков", - подчеркнула эксперт.

Третья ошибка - выбор упаковки.

"Самая распространенная оплошность - выбирать упаковку, которая по яркости и акцентам будет перебивать сами цветы. Чаще всего такую ошибку совершают при покупке небольших букетов, чтобы искусственно сделать композицию более заметной. В итоге гармония нарушается, и это видно невооруженным глазом", - добавила флорист.

Наиболее универсальный вариант - матовая пленка. Она может быть белая, тонированная, розовая или салатовая, но при этом должна дополнять, а не перебивать букет. Сейчас в тренде матовая корейская пленка и бумага тишью, которая способна визуально добавить композиции пышность и объем.

По мнению эксперта, 14 Февраля - день флористических рекордов: именно в этот праздник дарят самые большие букеты. Когда в магазине очередь, каждый следующий мужчина хочет букет больше, чем покупали перед ним. Даже на день рождения своей девушке или жене мужчины берут менее объемные композиции. Гигантомания на День святого Валентина вполне объяснима: все эти букеты потом публикуются женщинами в соцсетях и пересылаются в чатах. Разумеется, мужчины это понимают, поэтому стараются купить букет, которым их возлюбленная непременно захочет похвастаться.

"Нет ничего плохого в том, что мужчина хочет удивить свою женщину, но здесь все должно быть продумано и уместно. Огромная корзина со 101 розой весом 10-15 кг и высотой в полтора метра попросту может не пролезть в дверь квартиры, для нее может не найтись места в небольшой комнате. Если вы вообще ничего не знаете об адресате, лучше не дарить сразу что-то огромное. Кроме того, на начальном этапе отношений дорогие подарки считаются моветоном", - констатировала она.

Тренды этого сезона - французские розы с закрученными лепестками, пышные гортензии, гвоздики и хризантемы нежных оттенков. Все эти цветы замечательно смотрятся в классической округлой сборке. Такой букет лучше всего подходит для фотосессии, его приятно вручать и удобно ставить в вазу.

"Мужчины по натуре своей практичны и консервативны. Они любят понятные букеты, а креативные композиции выбирают реже. Обычно их покупают женатые мужчины, чьи жены хотят украсить букетом интерьер квартиры или дома. Если вы ищете какой-то необычный букет, лучше заказывать его заранее, чтобы магазин и флористы могли все вовремя привезти и собрать", - заметила эксперт.