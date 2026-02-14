Названы провоцирующие мигрень продукты

Мигрень - это заболевание, которое проявляется приступами интенсивной боли. Некоторые виды продуктов способны спровоцировать ее возникновение. Что это за продукты и почему так происходит, "Вечерняя Москва" узнала у диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, передает Day.Az.

Опасность в кусочке сыра

По ее словам, сама по себе мигрень - это неврологическое заболевание, которое во многих случаях обусловлено наследственностью. Иногда эта проблема связана с психосоматикой.

- Любое раздражающее действие, например звук, свет, недосып или избыток сна, стресс и те или иные компоненты продуктов, так или иначе воздействуют на нашу систему возбуждения и торможения, - объяснила эксперт.

Что касается компонентов продуктов, то мигрень способны провоцировать:

тирамин - в продуктах брожения (сыр, вино, квашеная капуста);

кофеин - в шоколаде, кофе;

гистамин (медиатор аллергических реакций) - в цитрусовых, бананах, авокадо.

- Любой из них может стать триггером, который спровоцирует возникновение мигрени. В нашем организме есть, образно говоря, "радар", который все время оценивает окружающую обстановку на уровне вегетативной нервной системы. Мы, как нам кажется, не реагируем на это, но на самом деле мозг все считывает и вычленяет эффект опасности, - рассказала диетолог.

Триггеры, передавшиеся через поколения

- Приступ мигрени могут вызвать различные триггеры, в числе которых есть некоторые продукты. Например, натуральные сыры, требующие выдержки, - бри, камамбер. Хотя они и считаются деликатесом, организм может воспринимать их как что-то опасное из-за плесени. Он может расценить плесень как опасность отравления и вызвать реакцию, - объяснила диетолог.

Эта реакция может быть записана как программа на генетическом уровне. Когда наши предки съедали что-то несвежее или несъедобное, а после испытывали болезненную реакцию, этот испуг передавался "по наследству".

- И теперь, много столетий спустя, мы можем реагировать на тот же сыр с плесенью, как на какой-то реальный стресс. Организм запустит целую цепочку реакций, которая приведет либо к сужению сосудов, чтобы сбежать от опасности, либо к расширению, - сообщила Соломатина.

Резкое сужение или расширение сосудов давит на нервы и рецепторы. От них поступает сигнал в мозг, который обрабатывает информацию и дает последующие реакции, которые могут только усугубить ситуацию.

Как не спровоцировать мигрень едой

- Чтобы избежать мигрени от продуктов, нужно либо найти способы быстро снять спазм, чтобы приступ не развился далее, либо попросту отказаться от продуктов, которые провоцируют боль. Аналогичные меры применяются в борьбе с псевдоаллергическими реакциями, - посоветовала эксперт.

Псевдоаллергические реакции похожи на настоящую аллергию, но на деле это непереносимость того или иного продукта. Например, у человека есть негативная реакция на лактозу, а следовательно, и на молочные продукты. Но если речь идет о псевдоаллергической реакции (нет антител, отека Квинке и других опасных состояний), то такому человеку можно давать лактозу в маленькой дозировке. Тогда у него будет вырабатываться необходимый фермент, организм приспособится и в конечном итоге сможет легче переносить молочные продукты в больших количествах.

- Также можно начать работу с психологами, психотерапевтами, чтобы через психосоматику научиться бороться с вегетативным стрессом, который дает реакции организма на какое-то действие и провоцирует мигрень, - добавила диетолог.

С точки зрения диетологии рекомендуется убрать продукты-триггеры из своего рациона, заключила Соломатина.