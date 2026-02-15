15 февраля 2026

15 февраля 2026 14:04

Врач рассказала о связанных с сухостью кожи болезнях

Сухость кожи может быть вызвана внешними и внутренними факторами, включая неправильный уход, климатические условия, дефицит витаминов, обезвоживание, неправильное питание и некоторые заболевания, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Мнением она поделилась в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Внутренние причины - это, во-первых, неполноценное питание с дефицитом витаминов и минералов, а также избытком рафинированных углеводов и трансжиров. Также это недостаточное потребление чистой воды. Прием кофе без запивания водой также может приводить к обезвоживанию организма. Во-вторых, курение", - отметила Волгина.

Третий, по ее словам, важный фактор - такие заболевания, как атопический дерматит, экзема, псориаз, ихтиоз, сахарный диабет, а также многие болезни щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Эксперт добавила. что сухость может появиться при неправильном применении мочегонных, ретиноидов и некоторых других препаратов.


