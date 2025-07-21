В Китае женщина оказалась в коме после принятия солнечных ванн, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина по фамилии Ван из провинции Чжэцзян решила испробовать популярное народное средство, согласно которому солнечные ванны якобы "согревают энергию, изгоняют сырость и лечат болезни". В один из жарких дней она около двух часов лежала на открытом солнце лицом вниз. Однако вскоре после возвращения домой китаянка внезапно потеряла сознание.

Ее срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у пациентки кровоизлияние в мозг, вызванное разрывом мозговой аневризмы, а также опасную для жизни мозговую грыжу. Несмотря на экстренную операцию, женщина осталась в коме. По словам доктора Е Сянмина, директора отделения реабилитации Народной больницы провинции Чжэцзян, у Ван были серьезные повреждения мозга. Длительное пребывание в лежачем положении также повысило риск развития осложнений.

В течение долгого периода реабилитации, включавшего операции и иглоукалывание, Ван постепенно начала восстанавливаться: она научилась сидеть, стоять, говорить и даже самостоятельно есть. Однако последствия инсульта остались.

"Поверье, что солнечные ванны лечат все болезни, не имеет научного обоснования", - подчеркнул доктор.

Врач также предупредил, что длительное пребывание на солнце при высоких температурах особенно опасно для пожилых людей и людей с такими состояниями, как гипертония или цереброваскулярные заболевания, и может привести к тепловому удару или инсульту.