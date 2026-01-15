Стилист рассказала, как составить образ с широкими брюками

Тренд на широкие брюки является универсальным, поскольку они подходят любому типу фигуры.

Как передает Day.Az, об этом pravda.ru рассказала стилист Алина Морозова.

По ее словам, высокая или средняя посадка и длина "в пол" создадут идеальную вертикаль и в сочетании с облегающим верхом будут стройнить и проектировать силуэт ног. Образ можно дополнить аксессуарами.

"Широкие брюки - это база, которая легко подстраивается под ваши психологические роли. С джинсовой рубашкой это кэжуал, с шелковым топом - вечерний выход. Я советую инвестировать в дорогие ткани насыщенных пастельных оттенков. Проще говоря, такие вещи работают на вашу привлекательность годами, не выходя из моды", - заключила Морозова.