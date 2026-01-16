16 января 2026

16 января 2026 09:23

Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы»

Французский бренд Dior выпустил новую коллекцию сумок с книжными обложками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующая продукция появилась на сайте компании.

В нее, в том числе вошли сумки-тоут различных размеров и цветов с названиями таких книг, как "Госпожа Бовари" Гюстава Флобера, "Хладнокровное убийство" Трумена Капоте и "Улисс" Джеймса Джойса. Также оказались представлены два варианта данных изделий с обложкой первого издания романа "Дракула" ирландского писателя Брэма Стокера: тоут большого рамера за 3550 долларов и сумка-седло (или saddle bag) за 4800 долларов.

"Созданные как дань уважения классической литературе новые сумки Book Cover Tote украшены вышивкой, имитирующей обложки первых изданий книг XIX и XX веков", - говорится в описании на сайте.

Также в коллекцию вошли кошельки, портмоне и предметы одежды.


