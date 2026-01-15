15 января 2026

15 января 2026 11:42

Названа опасность длительного пребывания без отношений

В последние годы медиа все чаще представляют одиночество как осознанный жизненный выбор и форму самореализации. Однако новое крупное исследование доказало, что длительное отсутствие романтических отношений в молодом возрасте имеет негативные последствия для психологического благополучия. Работа опубликована в журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда исследователей из Цюрихского университета проанализировала данные более чем 17 тысяч молодых людей из Германии и Великобритании. Все участники на старте исследования (в 16 лет) не имели опыта романтических отношений и затем ежегодно проходили опросы вплоть до 29 лет.

Анализ показал, что более длительное одиночество в среднем характерно для мужчин, людей с более высоким уровнем образования и молодых взрослых с более низким текущим уровнем субъективного благополучия.

По словам Майкла Крамера, старшего исследователя кафедры психологии, результаты подтверждают, что как социально-демографические факторы (например, образование), так и психологические характеристики (самочувствие и удовлетворенность жизнью) влияют на вероятность вступления в первые отношения. Более сильная ориентация на образование, как и в предыдущих социологических работах, связана с откладыванием отношений.

Исследователи также сравнили динамику благополучия у тех, кто долго оставался без партнера, и у тех, кто начал отношения позже. Выяснилось, что при продолжительном одиночестве снижается удовлетворенность жизнью, усиливается чувство одиночества, нарастают симптомы депрессии.

Эти тенденции были схожими как у мужчин, так и у женщин. В подростковом возрасте различия между группами были минимальны, но со временем становились все более выраженными.

Когда молодые люди вступали в романтические отношения, их благополучие заметно улучшалось: повышалась удовлетворённость жизнью, снижалось чувство одиночества - как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Наши результаты показывают, что длительное одиночество связано с умеренными рисками для благополучия", - отметил Майкл Крамер.

По его словам, чем дольше человек остается без партнера, тем сильнее накапливаются различия в самочувствии, а сниженное благополучие, в свою очередь, повышает вероятность оставаться одиноким и дальше. Это может особенно осложнять вступление в отношения.


Просмотров: 147

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

20 ноября 2025 16:00

  • 1 467
Психолог раскрыл главный фактор прочных отношений

Отношения

10 июля 2025 09:15

  • 3 477
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 2025 17:29

  • 3 951
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 6 366
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 13 048
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 14 750
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 16 441
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 11 921
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 15 591
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 12 689
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта