15 января 2026

15 января 2026 09:19

Найдена возможная причина потери зрения при диабете

Ученые из медицинского центра Седар-Синай (США) установили, что молекула микроРНК-10b играет ключевую роль в развитии диабетической ретинопатии. Результаты работы опубликованыы в журнале Diabetologia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Диабетическая болезнь роговицы - одно из частых осложнений диабета, которое в тяжелых случаях приводит к потере зрения. При этом состоянии ухудшается состояние роговицы - прозрачного внешнего слоя глаза, отвечающего за защиту и фокусировку света.

Ученые сравнили лимбальные эпителиальные клетки (ЛЭК) роговицы у людей с диабетом и без него, чтобы понять, какие процессы приводят к повреждению глазной поверхности при этом заболевании.

Как показало исследование, ключевую роль в развитии этих нарушений играет молекула под названием микроРНК-10b (miR-10b-5p). Ее уровень у пациентов с диабетом оказался значительно повышен. Это, по словам авторов, усиливает окислительный стресс - процесс, при котором в клетках накапливаются повреждающие молекулы, вызывающие воспаление и разрушение тканей.

"Наши результаты показывают, что микроРНК-10b является одним из главных факторов окислительного стресса, характерного для диабетической болезни роговицы, и повреждения клеток, которое он вызывает", - объяснила Мехрнуш Гиам, доктор философии, доцент кафедры биомедицинских наук и старший автор работы.

Ученые также протестировали подход, основанный на подавлении активности этой молекулы. Как выяснилось, блокировка микроРНК-10b помогает восстановить естественную защиту роговицы от повреждений и способствует обновлению клеток. По словам исследователей, это открывает перспективы для разработки новых методов терапии, способных предотвратить потерю зрения у людей с диабетом.


Просмотров: 117

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 1 947
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 215
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 357
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 560
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 289
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 403
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 910
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 089
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 410
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 492
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева