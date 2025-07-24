Названы главные витамины для женского здоровья

Женскому организму необходима поддержка в любом возрасте - особенно с учетом гормональных колебаний, стрессов, экологических факторов и активного образа жизни. И важную роль в этом играют витамины. О том, какие из них действительно необходимы для здоровья и продления молодости, "Газете.Ru" рассказала врач - акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Идилия Орфанова, передает Day.Az.

Одним из главных помощников врач называла витамин А. Являясь антиоксидантом, он способствует регенерации клеток, замедляет процессы старения, улучшает зрение, а также положительно влияет на состояние кожи и волос.

Не менее важен, по ее словам, и витамин С, который участвует в поддержании иммунной защиты, помогает в борьбе с простудными и хроническими заболеваниями. Орфанова подчеркивает, что этот витамин особенно необходим во второй фазе менструального цикла и в период самой менструации.

"Наш организм не способен самостоятельно вырабатывать витамин С, поэтому его нужно регулярно получать с пищей - лучше всего из свежих ягод, фруктов и овощей", - добавила врач.

Еще один ключевой элемент - витамин D. Он не только поддерживает иммунитет и обладает выраженным противовоспалительным действием, но и снижает риск онкологических заболеваний, укрепляет костную ткань, помогает предотвратить остеопороз, а также защищает кожу от преждевременного старения. В период беременности витамин D играет особую роль, поддерживая развитие плода и способствуя ее нормальному течению.

Другой важный витамин для женской репродуктивной системы - витамин Е, который участвует в процессе овуляции и обеспечивает полноценное созревание яйцеклеток.

Важное значение для женщин имеет фолиевая кислота (витамин В9). Ее дефицит может привести к тяжелым порокам развития нервной трубки у плода. Поэтому, по словам Орфановой, фолиевую кислоту следует начинать принимать еще на этапе планирования - за несколько месяцев до зачатия и продолжать прием до конца первого триместра беременности.

Дополняют этот список витамины группы B, которые активизируют обменные процессы, поддерживают нервную систему и участвуют в выработке энергии, а также омега-3 - жирные кислоты. Последние, как объяснила врач, необходимы для здоровья кожи, нормальной работы пищеварительной и гормональной систем.

"Правильно подобранные витамины помогают не только сохранить красоту и молодость, но и укрепляют здоровье, улучшают самочувствие и качество жизни. Главное - не заниматься самолечением, а выбирать препараты после консультации с врачом", - подытожила специалист.