21 июля 2025

21 июля 2025 16:49

Названо опасное последствие развода для мужчин

Мужчины, переживающие расставание или развод, сталкиваются с резко возросшим риском суицида. К такому выводу пришли ученые из Университета Мельбурна (Австралия). Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Bulletin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные 29 ранее опубликованных научных работ из 30 стран. Они охватили более 106 миллионов мужчин. Исследователи сосредоточились на частоте возникновения суицидальных мыслей у участников, переживших развод или расставание, но не смерть любимого человека.

Результаты показали: после разрыва отношений вероятность самоубийства у мужчин возрастает почти в пять раз по сравнению с теми, кто состоит в браке. Особенно уязвимой оказалась группа мужчин младше 35 лет - у них риск суицида после расставания увеличивается примерно в девять раз. В среднем у разведенных мужчин этот показатель выше в 2,8 раза по сравнению с женатыми.

По мнению авторов работы, попытки уйти из жизни могут быть связаны не только с эмоциональными переживаниями, такими как тревога, стыд и чувство потери, но и с социальной изоляцией. Часто жена или партнерша оказывается единственным или главным источником поддержки, и после разрыва мужчина остается в эмоциональном вакууме.

Исследователи подчеркивают необходимость системной помощи: важно развивать у мужчин навыки эмоциональной саморегуляции, создавать сообщества и группы поддержки, а также повышать внимание к психическому состоянию мужчин, переживающих развод или тяжелое расставание. По мнению специалистов, такие меры могут существенно снизить риски и спасти множество жизней.


Просмотров: 123

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 726
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 1 694
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 4 220
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 10 772
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 12 593
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 14 433
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 9 899
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 13 728
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 10 733
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 7 616
Как начать знакомство с мужчиной