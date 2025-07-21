Названо опасное последствие развода для мужчин

Мужчины, переживающие расставание или развод, сталкиваются с резко возросшим риском суицида. К такому выводу пришли ученые из Университета Мельбурна (Австралия). Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Bulletin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные 29 ранее опубликованных научных работ из 30 стран. Они охватили более 106 миллионов мужчин. Исследователи сосредоточились на частоте возникновения суицидальных мыслей у участников, переживших развод или расставание, но не смерть любимого человека.

Результаты показали: после разрыва отношений вероятность самоубийства у мужчин возрастает почти в пять раз по сравнению с теми, кто состоит в браке. Особенно уязвимой оказалась группа мужчин младше 35 лет - у них риск суицида после расставания увеличивается примерно в девять раз. В среднем у разведенных мужчин этот показатель выше в 2,8 раза по сравнению с женатыми.

По мнению авторов работы, попытки уйти из жизни могут быть связаны не только с эмоциональными переживаниями, такими как тревога, стыд и чувство потери, но и с социальной изоляцией. Часто жена или партнерша оказывается единственным или главным источником поддержки, и после разрыва мужчина остается в эмоциональном вакууме.

Исследователи подчеркивают необходимость системной помощи: важно развивать у мужчин навыки эмоциональной саморегуляции, создавать сообщества и группы поддержки, а также повышать внимание к психическому состоянию мужчин, переживающих развод или тяжелое расставание. По мнению специалистов, такие меры могут существенно снизить риски и спасти множество жизней.