27 мая 2025

27 мая 2025 20:57

Супруги отметили 70-ю годовщину свадьбы и раскрыли секрет прочного брака

В США супруги, состоящие в браке уже 70 лет, раскрыли секрет долгой любви. 

Как передает Day.Az, об этом пишет Los Alamos Daily Post.

Дон и Лорри Дэвидсон отметили очередную годовщину свадьбы 21 мая. Пожилые супруги рассказали, что главный секрет их прочного брака - не ложиться спать, злясь друг на друга. По словам пары, в отношениях нельзя таить обиды друг на друга. "Не позволяйте им гноиться", - посоветовала Лорри.

Дон объяснил, что нужно обсуждать разногласия, но не придавать им слишком большого значения. Мужчина добавил, что партнеру нужно отдавать больше половины всего. "Я влюбился в нее, потому что почувствовал, что она была недостающим кусочком пазла моей жизни, - признался Дон. - Без нее я неполноценен".

Будущие супруги познакомились в офисе страхового бюро штата Иллинойс. В 1955 году они сыграли свадьбу. По рассказам Дэвидсонов, в молодости они очень часто переезжали из-за работы Дона. За долгие годы в браке они завели 5 детей, от которых родились 9 внуков, 13 правнуков и 1 праправнук.


Просмотров: 128

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

16 мая 17:29

  • 871
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 3 440
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 9 896
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 11 722
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 13 621
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 9 110
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 13 015
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 10 004
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 6 926
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 6 966
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ