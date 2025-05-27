Супруги отметили 70-ю годовщину свадьбы и раскрыли секрет прочного брака

В США супруги, состоящие в браке уже 70 лет, раскрыли секрет долгой любви.

Как передает Day.Az, об этом пишет Los Alamos Daily Post.

Дон и Лорри Дэвидсон отметили очередную годовщину свадьбы 21 мая. Пожилые супруги рассказали, что главный секрет их прочного брака - не ложиться спать, злясь друг на друга. По словам пары, в отношениях нельзя таить обиды друг на друга. "Не позволяйте им гноиться", - посоветовала Лорри.

Дон объяснил, что нужно обсуждать разногласия, но не придавать им слишком большого значения. Мужчина добавил, что партнеру нужно отдавать больше половины всего. "Я влюбился в нее, потому что почувствовал, что она была недостающим кусочком пазла моей жизни, - признался Дон. - Без нее я неполноценен".

Будущие супруги познакомились в офисе страхового бюро штата Иллинойс. В 1955 году они сыграли свадьбу. По рассказам Дэвидсонов, в молодости они очень часто переезжали из-за работы Дона. За долгие годы в браке они завели 5 детей, от которых родились 9 внуков, 13 правнуков и 1 праправнук.