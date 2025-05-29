Найден способ вылечить панические атаки за четыре дня

Панические атаки могут быть изнурительными и разрушать повседневную жизнь. Но теперь у страдающих паническим расстройством есть надежда на быстрое и устойчивое облегчение - благодаря методу, разработанному учеными из Норвегии. Работа опубликована в журнале BMC Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая серия исследований подтвердила, что интенсивная четырехдневная терапия (Bergen 4-Day Treatment, B4DT) не только быстро помогает пациентам справиться с тревожными приступами, но и дает долговременный эффект, который со временем только усиливается.

"Результаты впечатляют: пациенты чувствуют себя даже лучше через несколько месяцев и лет после терапии, чем сразу после нее", - отметил психолог и доцент Норвежского технологического университета Кристен Хаген, руководитель проекта.

Метод B4DT был изначально создан для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, но позже был адаптирован для борьбы с паническим расстройством. Его ключевая особенность - интенсивность: всего за четыре дня пациенты работают в малых группах (3-6 человек) под руководством опытных терапевтов, погружаясь в контролируемое взаимодействие с ситуациями, которые обычно вызывают страх и избегание.

В ходе терапии пациенты учатся отличать реальные угрозы от провоцируемых расстройством реакций. Это меняет их восприятие и помогает вернуть контроль над жизнью.

Уже через неделю после завершения терапии почти 90% пациентов сообщают о значительном улучшении. Более того, в долгосрочной перспективе наблюдается снижение симптомов не только панического расстройства, но и общей тревожности и депрессии.

"То, что симптомы продолжают снижаться со временем без дополнительного вмешательства, - просто невероятно", - заключил Хаген.

Он, однако, подчеркнул необходимость дальнейших исследований на больших выборках, чтобы подтвердить устойчивость эффекта.