24 июля 2025

24 июля 2025 16:20

Врач рассказала о различии в скорости ухудшения памяти у мужчин и женщин

Мужчины и женщины отличаются друг от друга по разным параметрам, но оказывается, что пол человека может влиять на сохранность памяти во время старения.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-психиатр, эксперт социального проекта "Деменция.net" Мария Штань.

Как отметила психиатр, гормональные изменения в период старения могут ухудшить память и внимание у женщин. И это несмотря на то, что изначально женщины показывали лучшие результаты по тестам вербального мышления, включая вербальную память и беглость речи, чем мужчины.

"Эндокринные изменения, сопровождающие старение, могут также способствовать возрастному снижению когнитивных функций. У женщин выработка эстрогена и прогестерона существенно снижается при репродуктивном старении, приводя к нарушению концентрации внимания и памяти", - рассказала Штань.


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