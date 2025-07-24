Внешность 52-летней Гвинет Пэлтроу в кулинарном видео вызвала споры в сети

Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась новым кулинарным видео и вызвала споры в сети.

Как передает Day.Az, соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram.

52-летняя звезда "Железного человека" предстала на размещенных кадрах в светло-серой футболке, голубых шортах, с распущенными волосами и без макияжа. "Мой взгляд на корейский стейк и яйца. Сделано с любовью. Добавила немного тепла и ароматно заправила", - подписала знаменитость ролик, который уже набрал 83,3 тысячи лайков.

Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на верхнюю губу актрисы. По их мнению, в этом видео она выглядит намного более пухлой, чем в предыдущих роликах. "Ее губы. Зачем?", "Что-то случилось с ее верхней губой", "Я хотел бы, чтобы она была честной и призналась в пластике. Ведь она продает косметику против старения", "Почему столько негативных комментариев? Листайте дальше, если вы не можете справиться с тем, что видите", "Может быть, она сделала подтяжку лица?", "Она такая хорошая здесь. Комментарии о губах и внешности в целом не имеют никакого смысла", - высказались пользователи сети.