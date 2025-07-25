25 июля 2025

25 июля 2025 15:11

Стоматолог рассказал, что делать, если зуб потерян во время беременности

При потере зуба во время беременности можно использовать съемные протезы или каппы. Об этом "Газете.Ru" рассказал стоматолог-хирург научной клиники "Дантистофф" Илиа Цицуашвили, передает Day.Az.

"Если по каким-то причинам во время беременности женщине пришлось удалить зуб, не стоит паниковать. Временное решение - съемные протезы или каппы. Их устанавливают, чтобы сохранить эстетику и предотвратить смещение зубного ряда", - заявил врач.

Цицуашвили обратил внимание, что имплантация входит в список процедур, которые противопоказаны в период беременности.

"Организм женщины в это время претерпевает значительные изменения - гормональные, иммунные, сердечно-сосудистые. Хирургическое вмешательство требует применения местной анестезии, проведения рентгена, в некоторых случаях - назначения антибиотиков. Все это небезопасно для будущего ребенка", - подчеркнул стоматолог-хирург.

Цицуашвили добавил, что у беременной женщины может возникать гипотония, головокружения, аллергические реакции, а также обострение токсикоза и рвотный рефлекс во время лечения.

По словам врача, имплантация возможна после окончания грудного вскармливания и стабилизации состояния организма. В среднем, рекомендуется выждать несколько месяцев после родов, особенно если были осложнения. Гормональный фон, обмен кальция и общее состояние десны и костной ткани должны прийти в норму. Цицуашвили заявил, что перед процедурой врач обязательно собирает анамнез, назначает обследования и, при необходимости, анализы.

Эксперт напомнил, что во время беременности особенно важно следить за чисткой зубов, использовать мягкие щетки, реминерализующие гели, фторсодержащие ополаскиватели и следовать советам врача. Осмотры рекомендованы минимум дважды за беременность, в идеале - каждый триместр. Профилактическая чистка и лечение кариеса на ранних стадиях допустимы и желательны.


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