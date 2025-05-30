Американская актриса Меган Маркл раскрыла неожиданный способ носить каблуки во время беременности. Соответствующий эпизод из ее подкаста "Признания женщины-основательницы" приводит Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В разговоре с бизнесвумен Сарой Блейкли жена британского принца Гарри рассказала, что ее подруга вспомнила о фотографиях 2019 года. Тогда Маркл находилась на восьмом месяце беременности и при этом постоянно ходила в обуви на каблуках. "У тебя такой огромный живот, и твои крошечные щиколотки держатся на этих высоких каблуках", - процитировала знаменитость слова приятельницы.

Звезда "Форс-мажоров" объяснила, что во время ходьбы она переносила весь вес на переднюю часть тела. "Вы, наверное, думаете: "Какого черта я не падала лицом вниз?" Я всегда крепко держалась за своего мужа", - призналась актриса.