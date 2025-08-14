Назван способ определить признаки предстоящего расставания пары за два года до него

Разрыв романтических отношений редко бывает внезапным - он начинается с постепенного снижения удовлетворенности, которое ускоряется за год-два до расставания. К такому выводу пришли исследователи из Германии и Швейцарии. Работа опубликована в журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные более чем 15 тысяч человек из четырех национальных долгосрочных исследований в Германии, Великобритании, Нидерландах и Австралии. Оказалось, что у людей, впоследствии разорвавших отношения, наблюдается типичная двухфазная динамика: сначала медленное снижение удовлетворенности, а затем резкое падение примерно за 7 месяцев - 2 года до расставания. Это состояние авторы назвали "терминальным спадом".

"Мы хотели понять, как меняются чувства в отношениях не с момента их начала, а в зависимости от близости к разрыву. Получилось, что предвестники расставания могут быть заметны задолго до него", - пояснила автор исследования Янина Ларисса Бюлер.

Интересно, что инициаторы расставаний начинали чувствовать недовольство раньше, чем те, кого бросали. Зато у последних спад происходил более стремительно. При этом ни пол, ни опыт предыдущих отношений не оказали существенного влияния на общую картину, в отличие от возраста и статуса брака - они играли роль, но по-разному в зависимости от страны.

По мнению авторов, исследование подтверждает: ухудшение отношений редко бывает внезапным. Оно начинается незаметно и постепенно, а затем перерастает в быстрый обрыв - когда исправить ситуацию становится все труднее.