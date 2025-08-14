14 августа 2025

14 августа 2025 09:23

Названы пять главных ошибок в лечении цистита

Зачастую женщины могут страдать от рецидивирующего цистита. Постоянное возвращение этого заболевания может быть обусловлено пятью причинами, рассказала "Газете.Ru" доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка Пироговского Университета Ольга Братчикова, передает Day.Az.

"Первая причина - неверный выбор антибиотика. Основной возбудитель цистита - Escherichia coli (E. coli), но у него могут быть устойчивые штаммы, особенно если пациент ранее часто принимал антибиотики. Но иногда цистит вызывают другие микроорганизмы - к примеру, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus, или даже грибки, вирусы, общепринятые схемы лечения могут быть неэффективны. Кроме того, антибиотик могут назначить без анализа мочи, в таком случае лекарство может не подойти", - отметила врач.

Вторая причина - неправильное применение препарата: пропуски приема, недостаточная длительность курса или его преждевременное завершение, неверная дозировка или совмещение с несовместимыми препаратами.

"Третья причина - ошибочный диагноз. Похожие симптомы могли быть вызваны уретритом, мочекаменной болезнью, междисциплинарной патологией (например, интерстициальный цистит, не бактериальной природы) или другими проблемами. Четвертая причина - сопутствующие заболевания. Сахарный диабет, иммунодефициты, гормональные нарушения могут мешать выздоровлению.

Пятая причина постоянного рецидива - анатомические или функциональные особенности. К ним относятся нарушение оттока мочи, пролапс органов малого таза, пузырно-мочеточниковый рефлюкс.

"Если лечение не помогает, важно повторно обратиться к врачу, сделать посев мочи с определением чувствительности, рассмотреть УЗИ, цистоскопию, обязательна консультация уролога", - заключила врач.


Просмотров: 98

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 549
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 3 648
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 2 862
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 597
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 583
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 329
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 455
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 14 826
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 13 847
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 10 616
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения