Названы пять главных ошибок в лечении цистита

Зачастую женщины могут страдать от рецидивирующего цистита. Постоянное возвращение этого заболевания может быть обусловлено пятью причинами, рассказала "Газете.Ru" доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка Пироговского Университета Ольга Братчикова, передает Day.Az.

"Первая причина - неверный выбор антибиотика. Основной возбудитель цистита - Escherichia coli (E. coli), но у него могут быть устойчивые штаммы, особенно если пациент ранее часто принимал антибиотики. Но иногда цистит вызывают другие микроорганизмы - к примеру, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus, или даже грибки, вирусы, общепринятые схемы лечения могут быть неэффективны. Кроме того, антибиотик могут назначить без анализа мочи, в таком случае лекарство может не подойти", - отметила врач.

Вторая причина - неправильное применение препарата: пропуски приема, недостаточная длительность курса или его преждевременное завершение, неверная дозировка или совмещение с несовместимыми препаратами.

"Третья причина - ошибочный диагноз. Похожие симптомы могли быть вызваны уретритом, мочекаменной болезнью, междисциплинарной патологией (например, интерстициальный цистит, не бактериальной природы) или другими проблемами. Четвертая причина - сопутствующие заболевания. Сахарный диабет, иммунодефициты, гормональные нарушения могут мешать выздоровлению.

Пятая причина постоянного рецидива - анатомические или функциональные особенности. К ним относятся нарушение оттока мочи, пролапс органов малого таза, пузырно-мочеточниковый рефлюкс.

"Если лечение не помогает, важно повторно обратиться к врачу, сделать посев мочи с определением чувствительности, рассмотреть УЗИ, цистоскопию, обязательна консультация уролога", - заключила врач.