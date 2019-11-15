Теперь каждый сможет научиться играть на таре - Lady.Day.Az об уникальных видеоуроках

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она - неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az! Недавно на просторах Сети мы обнаружили видеоуроки игры на азербайджанском национальном музыкальном инструменте - таре, и решили посвятить "Плейлист" именно этому проекту.

Тар - струнный щипковый (плекторный) музыкальный инструмент. Тар является базовым инструментом в традиционной музыке Азербайджана и глубоко повлиял на общие тенденции классической музыки страны.

Современный азербайджанский тар - 11-струнный. Создателем обновленного тара является азербайджанский музыкант-конструктор Садыхджан (Мирза Садыг Асад оглы), живший в XIX веке и получивший прозвище "Отец тара". Он реконструировал и усовершенствовал многовековой щипковый тар: к слабо звучащему пятиструнному инструменту прибавил шесть струн и количество парде (в пределах октавы) довел до семнадцати, добавив парде, необходимые для мугамного звукоряда Забул, а к мугаму Мирза Гусейн Сегях - звуки мугама Мухалиф.

Новый расцвет исполнительства на таре начинается в XX веке. Тар занял ведущее место в первом нотном оркестре народных музыкальных инструментов, созданном в 1931 году по инициативе великого Узеира Гаджибейли. Школа нотного исполнительства на национальных инструментах, основанная Узеиром Гаджибейли, еще более расширила технические и художественные возможности тара. Тар - один из немногих национальных музыкальных инструментов, для которых специально создаются музыкальные произведения. В начале XX века в азербайджанской музыке получил распространение новый жанр "мугамной оперы", создателем которой был Узеир Гаджибейли. Во всех мугамных операх вокальные партии шли в сопровождении тара. Азербайджанские композиторы также создали ряд крупных произведений, в том числе, концертов для тара с оркестром.

5 декабря 2012 года азербайджанское искусство исполнения на таре и мастерство его изготовления было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На радость всех поклонников этого уникального музыкального инструмента тарист Махбуб Шукюроглу и режиссер Рашид Агамалыев сняли 75 видеоуроков. В видео очень доступно рассказываются секреты азербайджанского мугама. С помощью проекта люди учатся исполнению мугамов Раст, Баяты-Шираз, Чахаргях, народных песен "Лачын", "Сары гялин" и др.

Уникальные видеоуроки игры на таре сняты киностудией "Pəri film", основанной Рашидом Агамалыевым, и позволяют обучаться игре на таре независимо от того, где ты находишься.

Режиссер проекта Рашид Агамалыев получил образование в вузах Азербайджана, России, Чехии, королевства Нидерландов. Он является автором фильмов "Bayatı-Şiraz" (2014), "Aşıq Qərib. Azərbaycan məhəbbət dastanı" (2014) и др., а также директором Международного фестиваля анимационных фильмов ANIMAFIILM.

Тарист Махбуб Шукюроглу в 1983 году окончил музыкальную школу в Масаллинском районе. В 1990 году окончил среднюю специальную школу в Лянкяране. До 2005 года работал в музыкальной школе Масаллинского района, после чего год преподавал в музыкальной школе в поселке Бузовна города Баку. До 2013 года работал концертмейстером на кафедре мугамного искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Он также преподавал в Музыкальном техникуме Шуши.

"С 2015 по 2017 год мы с таристом Махбубом Шукюроглы сняли наши видеоуроки. У них был очень большой успех. Общий просмотр видео составил более 2 миллионов. Видео смотрели жители Азербайджана, Ирана и других стран. Некоторые из зрителей когда-то в детстве учились играть на таре, и наши видеоуроки вдохновили их продолжить обучение. Некоторые, будучи за рубежом, покупали тар и с чувством ностальгии играли на нем. А были те, кто впервые узнал об этом инструменте. Самое главное, что чтобы научиться играть по нашим видео, не нужно знать нот. Наша национальная музыка тем и примечательна, что передается из уст в уста, от мастера к ученику. Это чудо нашей национальной музыки. Я горжусь этим проектом, люди до сих пор смотрят видеоуроки и присылают полные благодарности письма мне на почту", - сообщил Day.Az Р. Агамалыев.

Посмотреть видеоуроки можно по этой ссылке.

Франгиз Агаларова

Предыдущие материалы в рубрике:

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ГАРА ГАРАЕВ НА РЕПИТЕ

​ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ЛЮБИТЬ ИЛИ НЕ ЛЮБИТЬ ОКСИМИРОНА? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ТОП-5 ПЕСЕН СЭМА СМИТА, КОТОРЫЙ СКОРО ВЫСТУПИТ В БАКУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ТОП-ХИТОВ КАРДИ БИ, КОТОРАЯ СКОРО ВЫСТУПИТ В БАКУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: 10 КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЛЮБЛЕН

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ХИТЫ МАРКА ЭЛИЯХУ, ПРОСЛАВЛЯЮЩЕГО КЕМАНЧУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ И ЗНАКОМИМСЯ С THE WEEKND

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: "ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ" ЭД ШИРАН И ЕГО ХИТЫ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: "СТЫЦАМЕН" ЗДЕСЬ - СЛУШАЕМ ХИТЫ ИВАНА ДОРНА

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ЗВУЧИТ МОНАТИК - СЛУШАЕМ ХИТЫ И ЖДЕМ ЕГО В БАКУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ ХИТЫ ЛУЧШЕГО ПОП-ИСПОЛНИТЕЛЯ 2019 ГОДА БРУНО МАРСА

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ ХИТЫ ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ "YUXU"

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ВЕЧНЫЙ СТИНГ - СЛУШАЕМ ХИТЫ ЛЮБИМОГО МУЗЫКАНТА

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ КОМПОЗИЦИИ ИСФАРА САРАБСКОГО

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook