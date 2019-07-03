Слушаем хиты легендарной группы «Yuxu» - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Вчера социальные сети взбудоражила новость о смерти основателя легендарной азербайджанской рок-группы "Yuxu" Ибрагима Эмина. Поэтому этот наш выпуск мы посвящаем его группе, сделавшей многое для рок-музыки в нашем регионе.

Бас-гитарист Ибрагим Эмин основал группу "Yuxu" в городе Сумгайыт в 1988 году. Уже через год, в 1989 году, группа стала победителем конкурса "Золотая осень". Они стали одной из самых популярных азербайджанских рок-групп 1990-х годов, и стали первой рок-группой, которая пела на азербайджанском языке.

Популярность группе принесла песня "Xəzərin sahilində". После этого "Yuxu" привлекла к себе внимание французского менеджера, которая пообещала отвезти группу на фестиваль во Францию.

В 1993 году музыканты отправились в Турцию для выпуска первого альбома. Тогда же французский менеджер получила согласие у выпустившей альбом компании для выступления группы во Франции. Но музыкантам не удалось отправиться во Францию, так как они не получили необходимых документов на родине. После этого музыканты осталась жить и работать в Турции, где выпустили три альбома "Xəzərin sahilində" (1993), "Sumqayıt" (1994), "Ölümə çarə yox" (2001).

"Yuxu" стала известной рок-группой в Стамбуле и оказала сильное влияние на развитие рок-музыки в Турции.

После сильного землетрясения в Турции, отразившемся на многих сферах, в том числе, и музыке, группа "Yuxu", не справившись с кризисом, распалась.

Барабанщик Чингиз Эйвазов после распада группы вернулся в Азербайджан и стал тату-мастером. Гитарист Намиг Нагдалиев остался в Турции и работал с такими известными исполнителями как Фунда Арар, Халюк Левент, Барыш Акарсу, а также стал автором песен, которые исполнялись в сериалах "Aliye", "Bir İstanbul masalı". Вокалист Джасур Нематов переехал в Москву.

Ибрагим Эмин жил в Сумгайыте и и очень скучал по тем дням. Он скончался в возрасте 56 лет.

Франгиз Агаларова

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