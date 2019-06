Слушаем хиты лучшего поп-исполнителя 2019 года Бруно Марса - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она - неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами, создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Сегодня гостем нашей рубрики стал победитель BET Awards 2019 в номинации "Лучший мужской R&B/поп-исполнитель" Бруно Марс.

На самом деле его зовут Питер Джин Эрнандес. Ему 33 года, и он родился в Гонолулу - столице штата Гавайи. Среди его предков представители трех национальностей: пуэрториканцы, филиппинцы и евреи. Его музыкальным воспитанием занимался отец Питер, участник местной рок-группы, который с юных лет присутствовал на всех выступлениях вокалиста.

Родители Бруно были в разводе, но поддерживали дружеские отношения. Его мама также имела музыкальное образование. К сожалению, в 2013 году женщина скончалась. Позднее на "Суперкубке-2014" музыкант посвятил ей выступление.

Марс рос подвижным ребенком. В два года певец получил кличку Бруно (в честь популярного в то время рестлера Бруно Саммартино, отличавшегося круглым лицом). С ранних лет Марс увлекался творчеством Майкла Джексона, Элвиса Пресли и групп "The Isley Brothers" и "The Temptations".

Бруно часто появляется на мероприятиях в шляпах, похожих на те, что носил Фрэнк Синатра. По словам певца, это связано с тем, что в детстве на голове у него была целая копна кудряшек, а когда их подстригали, то он ощущал себя некомфортно. Шляпы спасали его от этого ощущения.

В 2003 году Марс переехал в Лос-Анджелес для того, чтобы начать заниматься музыкой. В том же году он придумал свой псевдоним. В 2006 году Бруно подписал контракт с лейблом "Atlantic Records". Первое время артист занимался написанием песен для других исполнителей и продюсированием. Например, он был автором песен Александры Берк, Трэви Маккоя, Адама Левина, Шона Кингстона, Флоу Райды и группы "Sugababes".

Его первым появлением в качестве музыкального исполнителя стало участие в записи альбома "Animal" группы "Far East Movement".

Популярность к нему пришла после песен B.o.B "Nothin' on You" и Трэви Маккоя "Billionaire", в которых Марс был и исполнителем, и соавтором.

Дебютный альбом певца "Doo-Wops & Hooligans" вышел в октябре 2010 года. Первым синглом стала песня "Just the Way You Are", изданная 19 июля 2010 и возглавлявшая Billboard Hot 100 на протяжении пары недель.

Второй студийный альбом "Unorthodox Jukebox" вышел в декабре 2012-го. Пластинка "Unorthodox Jukebox" содержала поп- и R&B- композиции, а также включала в себя музыкальные стили рок, соул и регги. В США альбом дебютировал на втором месте в Billboard 200 с тиражом в 192 тыс. копий в первую неделю релиза.

В ноябре 2014 года артист выпустил в свет сингл "Uptown funk", спетый дуэтом с Марком Ронсоном, снял на композицию клип, а после окончания концертного тура "Moonshine Jungle Tour" заявил о том, что приступил к работе над 3 альбомом.

В итоге пластинка с новыми хитами "24K Magic" увидела свет в ноябре 2016-го.

Не многие знают, что рост Бруно Марса составляет 165 см, за что певец в 2009 году даже получил премию "Самая маленькая звезда" на вручении наград MTV Movie Awards. Но Бруно это нисколько не смущает, ему даже доставляет удовольствие появляться на торжественных мероприятиях в окружении высокорослых моделей.

Обладатель "Грэмми" в данный момент находится на пике развития музыкальной биографии. Он по-прежнему успешно миксует традиции и характерные особенности музыки разных стилей и эпох. Творчество Бруно Марса регулярно отмечается значимыми премиями. 2017 год принес артисту награду American Music Awards в номинации "Артист года". Бруно опередил своих коллег Эда Ширана, Дрейка и Кендрика Ламара, диджей-дуэт "The Chainsmokers".

Он также популярен и в социальных сетях. В Instagram на него подписано более 22 миллиона фолловеров.

Франгиз Агаларова

