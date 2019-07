Слушаем композиции Исфара Сарабского - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она - неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Сегодня гостем рубрики стал заслуженный артист Азербайджана, известный музыкант и композитор Исфар Сарабский. 29-летний музыкант популярен как джазовый пианист и автор электронных композиций. Правнук известного азербайджанского оперного певца, актёра, одного из основоположников восточной оперы Гусейнкули Сарабского окончил специализированную музыкальную школу им. Бюльбюля, Бакинскую музыкальную академию им. Уз. Гаджибейли и музыкальный колледж Беркли.

Талант и трудолюбие Исфара позволили ему быстро добиться успеха. Он выступал на таких престижных концертных площадках мира как "Royal Albert Hall", "Queen Elizabeth Hall", "Miles Davis Hall", Jazz Club "Vibrato", Jazz Club Ronnie Scott's, Jazz Club "Zinko", "The Konzerthaus", Jazz Club "Asphalt", Jazz Club "Duc des Lombards", Jazz Club "Porgy & Bess", Jazz Club "Bird's Eye", "Teatre Apollo" и др.

Важным моментом в биографии музыканта считается победа на 43-м Джазовом фестивале в Монтрё в Швейцарии в 2009 году.

Исфар становился участником фестивалей в Швейцарии, Норвегии, Франции, России, Грузии и др. В 2012-2013 годах был приглашён фондом джазовых музыкантов Америки на гала-концерты в Нью-Йорке.

В 2011 году Исфар основал свое джазовое трио с москвичами Александром Машином (drums) и Макаром Новиковым (bass). Трио Исфара Сарабского выступило на многих фестивалях и концертных площадках Америки и Европы. Исфар Сарабский также выступил с Royal Philharmonic Concert Orchestra (Королевский Филармонический Концертный Оркестр), с Оркестром Олега Лундстрема, с музыкантами Игорем Бутманом, Терри Лайн Каррингтоном, Аланом Хэмптоном, Самуэлем Рохрэ, Малкольм Крисом, Джеймсом Маддрином и др.

Виртуозный исполнитель Исфар также выделяется своим композиторским талантом. Он является автором композиций "Novruz", "G-Man", "Generation", "Edge", "DejaVu", "Grustniy Vecher", "Last Chance", "Preludiya", "Agent", "Revival", "Eastern Market", "Now I'm Here", "In Transit to New York", "Buta", "Lullaby", "Limping Stranger", "Cobra Dance", "In Memory of V.Mustafazade" и т.д.

Значимым для него стало и участие в проекте Boiler Room, где Исфар утвердил себя как мастер электронной музыки.

Недавно представивший электронный проект "Human Capital", Исфар продолжает создавать и новые композиции в жанре джаз-мугам. Например, недавно его композиция Horses of Karabagh была презентована на jazzahead в Гамбурге и была встречена публикой с большим интересом.

Предлагаем нашим читателям включить его композиции в свой плейлист и слушать, слушать, слушать!

Франгиз Агаларова

