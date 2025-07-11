Врач рассказала о влиянии гормонов на женское здоровье

Гормональный баланс играет ключевую роль в репродуктивном здоровье женщины, а его нарушения могут привести к серьезным последствиям.

Как передает Day.Az, о том, как распознать сбой и какие меры предпринять, "Известиям" рассказала ведущий специалист сети клиник "Семейная", акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Бахметьева.

Она объяснила, что женский организм ежемесячно переживает четыре фазы изменения уровня гормонов, и любые отклонения в этом процессе сразу отражаются на самочувствии. Первым сигналом гормонального дисбаланса часто становится нарушение менструального цикла. Нормой считается цикл длительностью от 24 до 38 дней, при этом продолжительность самой менструации не должна превышать восьми дней. Если промежутки между циклами колеблются более чем на 7-9 дней или характер выделений резко меняется, это повод обратиться к специалисту.

Особое внимание стоит обратить на появление избыточного роста волос на лице и теле, что может свидетельствовать о повышении уровня мужских гормонов.

Одним из ключевых гормонов, по словам врача, влияющих на женское здоровье, является эстроген. Он не только регулирует менструальный цикл, но и участвует в процессах зачатия и метаболизма. Дефицит эстрогенов может возникнуть из-за наступления менопаузы, хирургического удаления яичников, эндокринных заболеваний или даже строгих диет. Его нехватка проявляется в виде сухости слизистых, климактерического синдрома с приливами и бессонницей, а также повышает риск развития остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. В таких случаях врач может назначить заместительную гормональную терапию.

Не менее важна и роль щитовидной железы. Избыток тиреотропного гормона (ТТГ) способен вызывать хроническую усталость, сонливость и нарушения менструального цикла. При подобных симптомах необходимо обратиться к гинекологу-эндокринологу для своевременной диагностики и лечения.