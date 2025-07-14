Назван самый модный цвет джинсов в 2025 году

Морской синий - самый модный цвет джинсов в 2025 году. Об этом "Газете.Ru" рассказали эксперты бренда СИН, передает Day.Az.

"Морской синий - глубокий приглушенный оттенок, находящийся между классическим синим и индиго. Он стремительно набирает популярность", - заявили они.

Эксперты считают, что успех морского синего может быть связан с тем, что он ассоциируется с уверенностью и интеллигентностью.

Еще одна причина популярности этого цвета, по мнению специалистов, - универсальность. Морской синий сочетается с белым, бежевым, серым и хаки. Одежда этого цвета также подходит для офисных и повседневных образов.

Важным преимуществом морского синего является то, что вещи этого оттенка не так сильно нагреваются на солнце и выглядят визуально легче.

По словам экспертов, в Сибири и Центральной России растет интерес к синим и морским тонам: они воспринимаются как надежные, немаркие, но не мрачные.