Бренд Loro Piana попал под суд

Бренд Loro Piana, принадлежащий компании LVMH и производящий высококачественный кашемир, попал под суд за эксплуатацию труда.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

14 июля суд в Милане ввел административный надзор сроком на один год в отношении марки Loro Piana за косвенную передачу своего производства на субподряд китайским компаниям, обвиняемым в эксплуатации рабочих. Суд заявил, что бренд намерено не обеспечил надлежащий надзор за своими поставщиками для получения более высокой прибыли.

Сообщается, что административный надзор будет досрочно снят, если Loro Piana приведет свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Агентство не смогло связаться с представителями бренда для получения комментариев.