Дерматолог поделилась советами по уходу за кожей

Девушки стремятся иметь гладкую, чистую, здоровую и ухоженную кожу.

Как передает Day.Az, о том, как добиться такого эффекта, "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинский наук, врач-дерматолог и косметолог клиники эстетической медицины "Гельтек" Луиза Сакания.

Как сообщила врач, правильно ухаживать за кожей можно и в домашних условиях. Для этого нужно использовать увлажняющие и питательные крема и сыворотки.

"На помощь приходят кремы и сыворотки на основе гиалуроновой кислоты, благодаря которым кожа приобретает более здоровый вид", - отметила Сакания.

Часто в погоне за красотой девушки начинают "агрессивно" очищать кожу при умывании. Дерматолог не советует применять такой метод. По ее словам, лучше использовать мягкие гели или пенки с нейтральной кислотностью, не содержащие в своем составе сульфат. Пилинги также могут помочь достичь нужного эффекта.

"Вечером 1-3 раза в неделю делайте пилинг: для чувствительной кожи идеальны мягкие пилинги PHА, а для нормальной и жирной - ретинол или ретинальдегид (начинайте с низких концентраций), которые ускоряют обновление клеток, борются с неровностями, порами и пигментацией", - поделилась рекомендациями специалист.

Для красоты и здоровья кожи необходимо принимать антиоксиданты, например, витамины B3, С, Е, или феруловая кислота.

Нередко женщины используют SPF-кремы для защиты от солнца. По мнению эксперта, если наносить средство каждое утро, то это поможет ежедневно защищать кожу от солнца в любое время года, тем самым поможет создать ровный тон кожи.

Сакания советует не пренебрегать здоровьем. Стоит соблюдать режим дня и обратиться за помощью к терапевту, эндокринологу и гинекологу, которые помогут выявить дефицит тех или иных микро- и макроэлементов.