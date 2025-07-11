11 июля 2025

11 июля 2025 10:16

Раскрыты пять самых модных трендов 2026 года

Редакторы испанской версии журнала GQ раскрыли пять самых модных трендов 2026 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал опубликован на сайте издания.

По словам экспертов, в сезоне весна-лета будущего года модными станут микрошорты и воротники. Кроме того, специалисты подчеркнули, что на показах известных брендов дизайнеры сделали акцент на клетчатый принт.

Помимо этого, журналисты заявили, что в моду также войдут чрезмерно яркие вещи, которые служат как психологическая техника и поднимают настроение в период социального и экономического кризиса и тревожности.

В заключение редакторы посоветовали в предстоящем году носить вещи в пижамном стиле.


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