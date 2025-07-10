Неожиданно вернувшийся в моду аксессуар из прошлого напугал 30-летних

Широкие ремни в ковбойском стиле неожиданно вернулись в моду и напугали 30-летних.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Sun.

Издание обратило внимание на видео блогерши Нины Диксон, страница которой насчитывает 122 тысячи подписчиков в TikTok. В нем девушка рассказала, что во время шопинга с дочерью она увидела популярный в 1990-х годах аксессуар. По словам инфлюэнсерши, ее наследница захотела его купить. Так, она продемонстрировала на камеру широкий розовый ремень в ковбойском стиле, оформленный металлическими заклепками и круглой пряжкой. "Когда мне было лет 14, мы носили именно это. С ним мы думали, какие мы крутые. Они не лгали, когда говорили, что мода возвращается. Мне нужно найти фотографию, где я в чем-то таком", - с иронией отметила автор ролика.

Публикация Диксон стала вирусной, набрав более 2,5 миллиона просмотров и 113 тысяч лайков. Многие пользователи сети оказались в ужасе от увиденного. "У меня были такие во всех цветах. В начале 2000-х я носила их с длинными юбками-карандашами", "Моя мама говорила, что мода циклична, и это правда", "У меня моральная травма от этого ремня", "Это вызывает тревожные воспоминания", "О, нет! Они точно вернулись?" - обсуждали зрители в комментариях.