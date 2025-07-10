Эксперт предупредил о появлении морщин из-за хлорированной воды в бассейне

Хлорированная вода в бассейне может вызывать раздражение кожи, сухость и спровоцировать раннее появление морщин.

Как передает Day.Az, об этом рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

"Сам по себе хлор не вызывает морщины, но он способствует окислительному стрессу. При контакте с кожей хлор образует свободные радикалы, которые повреждают коллаген и эластин", - пояснил эксперт.

Дорохов отметил, что у профессиональных пловцов чаще наблюдаются сухость кожи, морщины и пигментация.

Человек после посещения бассейна испытывает ощущение стянутости кожи, потому что хлор разрушает естественную защиту кожи, состоящую из липидов.

Чтобы минимизировать влияние хлорированной воды на состояние кожи человека, необходимо, по мнению химика, принимать душ до и после плавания. Это поможет смыть остатки хлора.

"Использование увлажняющих кремов с церамидами помогает восстановить липидный слой, а средства с витамином С нейтрализуют окислительное действие хлора", - рекомендовал специалист.