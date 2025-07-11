Дерматолог предостерегла от использования некоторых уходовых средств для кожи в жару

В жаркую погоду кожа человека по-другому воспринимает те или иные компоненты уходовых средств.
Как передает Day.Az, о том, чего стоит остерегаться при уходе за кожей летом, "Газете.Ru" рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.
Врач не рекомендовала использовать средства с содержанием спирта, поскольку он обезвоживает кожу, что может привести к ее стянутости и шелушению, солнечным ожогам и пигментации.
"Еще один компонент, который стоит использовать летом с осторожностью, - ретинол. В жару его высокая концентрация может привести к сильному раздражению. Аналогичный эффект имеют нестабильные формы витамина С", - рассказала дерматолог.
К раздражению и перегреву организма могут привести средства с минеральными маслами и силиконами, маски из глины и скрабы.
Амосова также посоветовала обратить внимание на средство для умывания.
"Для очищения летом специалист посоветовала мягкие пенки и средства с энзимами", - пояснила эксперт.
Если кожа уже воспалена, врач рекомендовала использовать в первые дни пантенол. Через два дня можно начинать использовать средства, увлажняющие кожу.