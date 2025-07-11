11 июля 2025

11 июля 2025 10:25

Дерматолог предостерегла от использования некоторых уходовых средств для кожи в жару

В жаркую погоду кожа человека по-другому воспринимает те или иные компоненты уходовых средств.

Как передает Day.Az, о том, чего стоит остерегаться при уходе за кожей летом, "Газете.Ru" рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

Врач не рекомендовала использовать средства с содержанием спирта, поскольку он обезвоживает кожу, что может привести к ее стянутости и шелушению, солнечным ожогам и пигментации.

"Еще один компонент, который стоит использовать летом с осторожностью, - ретинол. В жару его высокая концентрация может привести к сильному раздражению. Аналогичный эффект имеют нестабильные формы витамина С", - рассказала дерматолог.

К раздражению и перегреву организма могут привести средства с минеральными маслами и силиконами, маски из глины и скрабы.

Амосова также посоветовала обратить внимание на средство для умывания.

"Для очищения летом специалист посоветовала мягкие пенки и средства с энзимами", - пояснила эксперт.

Если кожа уже воспалена, врач рекомендовала использовать в первые дни пантенол. Через два дня можно начинать использовать средства, увлажняющие кожу.


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