Мужчина обокрал собственную семью и сбежал с невестой сына

Житель Индии сбежал с невестой сына и обокрал семью.

Как передает Day.Az, об этом сообщает South China Morning Post.

55-летний Шакиль сбежал с невестой собственного 15-летнего сына Амана, а также забрал с собой семейные накопления общей суммой 200 тысяч рупий и золотые украшения. "Аиша должна была стать невестой моего сына, а теперь она жена моего мужа", - заявила брошенная супруга.

"Он предал и сына, и жену", - прокомментировали ситуацию местные жители в соцсетях. Отец шестерых детей под предлогом подготовки к свадьбе тайно встречался с 22-летней Аишей, а когда сын расторг помолвку, бежал с ней в Дели.

В Индии мусульманам разрешено иметь до четырех жен. Полиция пока не получила официального заявления от семьи.