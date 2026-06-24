24 июня 2026

24 июня 2026 13:51

Названы самые переоцененные бьюти-тренды последних лет

Сложный многоступенчатый уход - один из переоцененных бьюти-трендов.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала доктор Анна Вовон.

"В последние годы женщины стремились использовать десятки средств одновременно. Однако кожа далеко не всегда нуждается в таком количестве продуктов. Более того, перегруженный уход способен нарушить естественный защитный барьер, вызвать раздражение, обезвоженность и повысить чувствительность кожи", - заявила врач.

Вовон также отметила, что многие потребители все чаще разочаровываются в косметике с громкими маркетинговыми обещаниями. По мнению специалиста, современный потребитель становится более грамотным и начинает оценивать продукт по составу, концентрации активных ингредиентов и наличию научных исследований.

В список трендов, которые действительно работают, эксперт отнесла персонализированный уход. Она подчеркнула, что кожа каждого человека имеет свои особенности, поэтому средства, которые идеально подходят одному, могут оказаться бесполезными или даже нежелательными для другого.

Говоря о будущем косметологии, врач подчеркнула растущий интерес к биотехнологиям и инновационным разработкам. Одним из самых обсуждаемых направлений сегодня являются экзосомы - микроскопические внеклеточные структуры, которые передают между клетками сигналы и биологически активные вещества.

"Исследователи изучают их потенциал в улучшении процессов регенерации кожи, восстановлении после агрессивных косметологических процедур, уменьшении признаков воспаления и поддержании здорового клеточного обмена", - объяснила врач.

Специалист также заявила, что в центре внимания остаются пептиды, факторы роста, стволовые клеточные технологии и другие компоненты, которые способны воздействовать на механизмы старения кожи на более глубоком уровне. Она подчеркнула, что в отличие от многих трендов прошлого, современные научные разработки направлены на поддержание естественных процессов обновления и восстановления кожи.


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