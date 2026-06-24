24 июня 2026

24 июня 2026 15:36

Названы отличительные симптомы опухолей головного мозга

Врачи медицинского центра ABC в Мексике предупредили, что первые симптомы опухолей головного мозга часто маскируются под обычное недомогание, однако в отличие от мигрени или переутомления они обычно не проходят со временем, постепенно усиливаются или возникают внезапно. Об этом сообщает издание El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, одним из наиболее распространенных ранних признаков являются постоянные головные боли. Также на развитие опухоли могут указывать проблемы со зрением, нарушение равновесия и координации движений, слабость или потеря силы в руках и ногах, трудности с речью, тошнота и рвота.

Кроме того, у некоторых пациентов возникают менее очевидные симптомы - ухудшение памяти и концентрации внимания, приступы спутанности сознания и заметные изменения в поведении. Именно эти признаки нередко остаются незамеченными на ранних стадиях заболевания.

Медики подчеркивают, что симптомы во многом зависят от того, в какой области мозга развивается новообразование. Например, опухоль может нарушать работу участков, отвечающих за речь, зрение, движение или когнитивные функции.

При этом специалисты предупреждают, что перечисленные признаки не всегда свидетельствуют о раке мозга. Подобные симптомы могут возникать и при других заболеваниях, включая мигрень, инфекции или неврологические расстройства. Однако если они сохраняются длительное время, постепенно усиливаются или появляются внезапно, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Среди наиболее распространенных опухолей головного мозга врачи выделяют глиомы, которые развиваются из клеток, поддерживающих работу нервной системы, и менингиомы, формирующиеся в оболочках, окружающих головной и спинной мозг.

"Для постановки диагноза используются магнитно-резонансная и компьютерная томография, неврологические обследования и, при необходимости, биопсия. В зависимости от типа и расположения опухоли лечение может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию и современные таргетные методы лечения", - заключили эксперты.


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