20 июня 2026

20 июня 2026 12:05

Перечислены самые модные вещи лета-2026

Стилист и телеведущий Александр Рогов перечислили самые модные вещи лета-2026. Подробности он опубликовал в Telegram-канале, на который подписаны почти 185 тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Модная заметка. Лето, даже дождливое, - это время вечеринок и музыкальных фестивалей! Ловите шпаргалку с позициями, которые вам могут понадобиться", - призвал специалист.

Так, Рогов посоветовал обратить внимание на юбки в пайетках или мини-юбки с цветочным принтом. Помимо этого, эксперт также порекомендовал носить легкую асимметричную юбку с принтом.

Упомянутые изделие сочетаются с простыми топами или майками с яркими надписями, уточнил стилист. "Добавьте массивные браслеты, кольца, мюли на каблуке или вьетнамки, и вы королева любой вечеринки. Ведите себя хорошо!" - заключил он.


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