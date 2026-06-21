21 июня 2026

21 июня 2026 12:11

Ведущий «Модного приговора» перечислил образы для вечеринок летом

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, перечислил образы для вечеринок летом. Об этом он написал в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Лето /даже дождливое/ - это время вечеринок и музыкальных фестивалей! Ловите шпаргалку с позициями, которые вам могут понадобиться: юбка в пайетках; мини-юбка с флоральным принтом; легкая асимметричную принтованная юбка. Все это хорошо смотрится с очень простыми топами или майками с яркими надписями. Добавьте массивные браслеты, кольца, мюли на каблуке или вьетнамки и вы королева любой вечеринки. Ведите себя хорошо!" - написал он.


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