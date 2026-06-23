Названа модная замена черному цвету

Сливочно-желтый цвет назвали модной заменой черному на лето 2026 года. Об этом сообщает портал Who What Wear, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам редакторов, популярности тренда поспособствовали показы модных домов Chanel, Toteme и Chloe. К тому же знаменитости и инлфэлюнсеры внезапно стали публиковать фото в нарядах упомянутого оттенка.

Сочетать сливочно-желтые вещи читателям рекомендуют с белым, черным, коричневым и ярко-желтым цветами. Кроме того, такой оттенок особенно выигрышно смотрится с одеждой из денима.