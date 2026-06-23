23 июня 2026

23 июня 2026 12:13

Названа модная замена черному цвету

Сливочно-желтый цвет назвали модной заменой черному на лето 2026 года. Об этом сообщает портал Who What Wear, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам редакторов, популярности тренда поспособствовали показы модных домов Chanel, Toteme и Chloe. К тому же знаменитости и инлфэлюнсеры внезапно стали публиковать фото в нарядах упомянутого оттенка.

Сочетать сливочно-желтые вещи читателям рекомендуют с белым, черным, коричневым и ярко-желтым цветами. Кроме того, такой оттенок особенно выигрышно смотрится с одеждой из денима.


Просмотров: 194

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

5 февраля 16:43

  • 5 101
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 3 827
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 3 783
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 5 017
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 5 517
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 5 007
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 8 016
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 8 587
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 10 245
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 15 787
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)