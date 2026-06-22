22 июня 2026

22 июня 2026 09:13

Женщинам перечислили повышающие риск рака груди привычки

Привычки, действительно повышающие риск развития рака молочной железы, "Ленте.ру" перечислил руководитель онкоцентра "СМ-Клиника", онколог, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков, передает Day.Az.

По словам врача, одной из наиболее опасных привычек остается курение. Табачный дым содержит десятки канцерогенных веществ, способных повреждать клетки организма и провоцировать развитие опухолевых процессов. "Многие женщины недооценивают влияние курения на риск развития рака молочной железы. Особенно опасным считается длительный стаж курения и начало этой привычки в молодом возрасте. Канцерогены воздействуют на организм системно, а не только на легкие", - объяснил Серяков.

Еще одним значимым фактором онколог назвал регулярное употребление алкоголя. Даже умеренные дозы спиртного способны влиять на гормональный фон, в частности повышать уровень эстрогенов, с которыми связано развитие ряда опухолей груди.

Кроме того, серьезное влияние на риск заболевания оказывает лишний вес и низкая физическая активность. По словам эксперта, жировая ткань участвует в гормональном обмене, а ожирение особенно опасно для женщин после наступления менопаузы. "Избыточная масса тела - это не только вопрос внешности или нагрузки на сердце. Ожирение напрямую связано с хроническим воспалением и изменением гормонального баланса, что может создавать условия для развития онкологических заболеваний", - подчеркнул онколог.

Среди других факторов риска он выделил хронический стресс, дефицит сна и несбалансированное питание с избытком ультрапереработанных продуктов, трансжиров и быстрых углеводов. Такие привычки могут негативно влиять на обмен веществ и общее состояние организма.

При этом Серяков отметил, что наличие факторов риска не означает обязательное развитие рака. Существенно снизить вероятность заболевания помогают отказ от курения и злоупотребления алкоголем, контроль массы тела, регулярная физическая активность и профилактические обследования.


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