18 июня 2026

18 июня 2026 14:30

Косметическое растение оказалось помощником в борьбе с раком крови

Ученые из Университета Гуэлфа обнаружили новую уязвимость острого миелоидного лейкоза - одного из самых агрессивных видов рака крови. Исследование, опубликованное в журнале Blood, показало, что помочь в борьбе с заболеванием может соединение, полученное из жожоба - растения, широко известного благодаря использованию в косметике и средствах по уходу за кожей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи выяснили, что клетки лейкемии зависят от особого способа получения энергии. В отличие от здоровых клеток, которые могут переключаться между разными источниками топлива, раковые клетки в значительной степени полагаются на переработку определенных жиров. Для этого они используют белок ABCD1, уровень которого у больных лейкозом оказался необычно высоким.

Команда ученых разработала соединение на основе жожоба, которое блокирует работу этого белка. В результате раковые клетки теряют возможность использовать необходимое им "топливо", жиры начинают накапливаться внутри них, что приводит к их гибели. Здоровые клетки при этом переходят на другие источники энергии и продолжают нормально функционировать.

Эксперименты показали, что такой подход снижает проявления лейкемии и увеличивает продолжительность жизни без серьезных побочных эффектов. Авторы подчеркивают, что речь идет не о пользе косметики или питания с жожоба, а о создании нового лекарства на основе растительного соединения. В будущем этот механизм может оказаться полезным и для лечения других видов рака, использующих похожую систему получения энергии.


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