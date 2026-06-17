17 июня 2026

17 июня 2026 17:09

Стилистка назвала устаревшую модель свадебного платья

Звездная стилистка Лиза Талбот назвала устаревшую модель свадебного платья. Ее комментарий приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению эксперта, кружевные платья в современной свадебной моде стали казаться "избитыми". "Кружевные свадебные платья издавна ассоциировались с романтикой и элегантностью, но сейчас мы видим так много невест, выбирающих практически одинаковые кружевные модели, что этот образ начинает казаться менее индивидуальным, а в некоторых случаях и немного излишним", - пояснила она.

Талболт считает, что обилие кружева на платье не подчеркивает достоинства фигуры невесты. По этой причине специалистка посоветовала присмотреться к вариантам из крепа, шелка или атласа. По ее словам, данные материалы, как правило, намного износостойкие и по сей день остаются актуальными.


Просмотров: 180

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

5 февраля 16:43

  • 5 038
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 3 795
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 3 755
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 4 978
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 5 476
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 4 972
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 7 982
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 8 551
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 10 210
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 15 752
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)